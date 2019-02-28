Son Dakika Haberleri: Adana Fetö Operasyonunda Yakalanan 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana Fetö Operasyonunda Yakalanan 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

49 dakika önce

Fetö operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildiAdana merkezli 12 ilde yapılan FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 12 ilde yapılan FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli FETÖ şüphelilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü eski asker olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki 18 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine 25 Şubat'ta operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ve ankesörlü ile kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:45 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı Gelin-Kaynana, Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Fetö Operasyonunda Yakalanan 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]