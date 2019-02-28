Adana Fetö Operasyonunda Yakalanan 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
49 dakika önce
Fetö operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildiAdana merkezli 12 ilde yapılan FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Fetö operasyonunda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi Adana
merkezli 12 ilde yapılan FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma
'da görevli FETÖ şüphelilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü eski asker olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki 18 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine 25 Şubat'ta operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ve ankesörlü ile kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:45 Kaynak: DHA
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