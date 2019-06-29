Son Dakika Haberleri: ADANA FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi
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ADANA FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi

35 dakika önce

FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildiAdana merkezli 17 ilde yapılan FETÖPDY soruşturması kapsamında alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi
Adana merkezli 17 ilde yapılan FETÖPDY soruşturması kapsamında alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları öğrenildi.
Emniyette sorguların tamamlanan 32 kişi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
ADANA FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
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