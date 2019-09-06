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Adana fetö operasyonunda yakalanan şüphelileri adliyeye sevk edildi

54 dakika önce

FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelileri adliyeye sevk edildiAdana merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik yapılan operasyonda yakalanan askeri okuldan atılmış 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik yapılan operasyonda yakalanan askeri okuldan atılmış 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı öne sürülen bir teğmen, bir astsubay ve askeri okuldan atılan 22 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan kararın ardından 3 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul ve Bursa'da şafak operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliyi yakaladı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararının devam ettiği öğrenildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
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