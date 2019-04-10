Adana Filmleri Aratmayan Uyuşturucu Operasyonundaki Polislere Ödül

Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonundaki polislere ödülAdana Valisi Mahmut Demirtaş, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakalayan polis memurları Cumhur Acarca ve İbrahim Yolal'ı 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonundaki polislere ödül



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakalayan polis memurları Cumhur Acarca ve İbrahim Yolal'ı 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mart'ta otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alındı. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti. 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, sunroof'tan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak, lastikleri patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç ise sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan araç sürücü İdris Y. (33), tutuklandı. Beraberinde bulunan Şiyar K. (24) ile bu kişilere yardım eden Sinan Y (26) ise serbest bıkarıldı.



POLİSLERE ÖDÜL



Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Cumhur Acarca ve İbrahim Yolal'ı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü etkinlikleri kapsamında polislere 'Başarı Belgesi' veren Demirtaş, Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde yoğun çaba harcağıdımız konulardan biri uyuşturucuyla müdacadele. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu tacirlerle kıyasıya mücadale eden polislerimizi tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız canlarını ortaya koyarak, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, kendilerini kutluyorum dedi. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis memurlarını tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Adana'da Turfanda Soğan Hasadı Başladı, Fiyatlar Yarı Yarıya Düşecek

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü

Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı