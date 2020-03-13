Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal - Son Dakika Spor

Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için düzenlenecek gelişim semineri koronavirüs dolayısıyla ertelendi.

Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için düzenlenecek gelişim semineri koronavirüs dolayısıyla ertelendi.


TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, UEFA-ELİT_A, UEFA-A, UEFA-B, TFF-A profesyonel Kaleci Antrenörü, TFF Teknik Direktör, TFF-A lisanslarına sahip olanların katılımıyla planlanan ve 16 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan tarihlerindeki seminerlerin koronavirüs nedeniyle belirtti.


Sümer, ertelenen seminerlerin yapılması konusunda tarihleri daha sonra belirleyeceklerini kaydetti. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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