Son Dakika Haberleri: Adana Gasp Şüphelileri 15 Dakikada Yakalandı

Adana Gasp Şüphelileri 15 Dakikada Yakalandı

1 saat önce

Gasp şüphelileri 15 dakikada yakalandıAdana'da kız arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Birol A.'nın (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1'i çocuk 3 kişi 15 dakikada yakalandı.

Gasp şüphelileri 15 dakikada yakalandı

Adana'da kız arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Birol A.'nın (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1'i çocuk 3 kişi 15 dakikada yakalandı.

İddiaya göre, İstanbul'da oturan Birol A., kız arkadaşını ziyaret etmek için uçakla Adana'ya geldi. Akşam tekrar İstanbul'a gidecek olan Birol A., kız arkadaşından ayrıldıktan sonra havalimanına doğru yola koyuldu. Bir süre yürüyen Birol A., yolunu kaybederek Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına nasıl gideceğini soran Birol A., yol tarifini aldı. Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. (19) ve F.B (15), Ayaz'ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz'ın üzerinde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri 15 dakika sonra kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Adana, 3. Sayfa
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