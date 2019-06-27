Son Dakika Haberleri: Adana "gastronomi kenti" olma yolunda
Son Dakika Güncel Haber

Adana "gastronomi kenti" olma yolunda

1 saat önce

Adana'nın gastronomik değerinin UNESCO tarafından "gastronomi kenti" olarak tescillenmesine yönelik destek mektubu Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Adana
Adana'nın gastronomik değerinin UNESCO tarafından "gastronomi kenti" olarak tescillenmesine yönelik destek mektubu Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, UNESCO'ya "gastronomi kenti" başvurusunun Büyükşehir Başkanlığınca yapılabildiğini ifade ederek sürece dair Vali Demirtaş'a bilgi verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak başvuruya yönelik destek mektubunu imzalayan Vali Demirtaş; atılan imzanın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Adana'nın tarihi ve kültürel derinliği, Anadolu, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz arasındaki köprü konumu, doğal güzellikleri, misafirperver insanları, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Demirtaş; gastronomi turizminin günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağına ait değerlerinin korunup geleceğe taşınması ve bu değerlerin tescillenmesi için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve dünyaya tanıtma yolunda bir adım olarak nitelendirdiğimiz UNESCO gastronomi kenti talebimizin ilimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Zeydan Karalar, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:40:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana "gastronomi kenti" olma yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]