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ADANA GAZETECİYİ VURAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

14 dakika önce

ADANA'da gazeteci Hakan Denizli'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan 4 şüpheli yakalandı.

ADANA GAZETECİYİ VURAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI, System.String[]
ADANA'da gazeteci Hakan Denizli'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan 4 şüpheli yakalandı.
Olay, 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden kızı ve torunuyla çıkan yerel gazete sahibi Hakan Denizli, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Denizli, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahı ateşleyen Tuncay A. (24) ile Sezer Ö., Veysi C. ve Ersin E.'yi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Seyhan, Denizli, Güncel
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