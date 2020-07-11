Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vuruldu - Son Dakika

Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vurulduADANA'da gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kurşunladığı restoranı sabah Molotof Kokteyli atarak yakmak istediği öne sürülen Mehmet T., iş yeri sahibi tarafından av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandı.

Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vuruldu
ADANA'da gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kurşunladığı restoranı sabah Molotof Kokteyli atarak yakmak istediği öne sürülen Mehmet T., iş yeri sahibi tarafından av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandı. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Kurttepe Mahallesi 83058 Sokak'ta meydana geldi. Daha önce müşteri olarak geldiği restoranda iş yeri sahibiyle tartıştığı iddia edilen Mehmet T., gece saatlerinde mekana pompalı tüfekle saldırıda bulundu. İş yerinin kapalı olduğu saatte camlarına ateş açıp, kaçan Mehmet T., sabah yeniden restorana geldi. Yanında getirdiği Molotof Kokteyli iş yerinin kırık olan camlarından içeriye atan Mehmet T., kaçmaya hazırlanırken, içeride bulunan mekan sahibi Mehmet D. tarafından otomatik av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Masaların üzerine düşen Molotof Kokteyli küçük çaplı hasara neden olurken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet T. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polise teslim olan Mehmet D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:04 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kurşunladığı restoranı sabah yakmak isteyince iş yeri sahibi tarafından vuruldu - Son Dakika
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10:21
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09:50
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09:48
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
09:34
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
09:20
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
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Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
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