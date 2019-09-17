Son Dakika Haberleri: Adana genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
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Adana genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

34 dakika önce

Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ'Hazine arazisi üstüne kurulu olan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren iş kadını Ebru...

Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)

'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ'

Hazine arazisi üstüne kurulu olan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren iş kadını Ebru Berköz Karaca (48), komşusu L.G. ve O.G.?nin mekanına el koymak istediğini aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü. Karaca, L.G. ve O.G.?yi 2.5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı

'Dün Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. 'Devlet ben oldum, seni öldürsem ne kadar yatarım ki' diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaşma cezası verirler. Adalete güveniyorum.

Adana genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

Ebru Berköz Karaca, Bergen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
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Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
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