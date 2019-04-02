Son Dakika Haberleri: Adana Genç Ofis Hizmete Başladı

Adana Genç Ofis Hizmete Başladı

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının 100 günlük eylem planı dahilinde, 'ulaşılamayan genç kalmasın' düşüncesi ile oluşturulan "Adana Genç Ofis" Çukurova Üniversitesinde kapılarını açtı.

Adana Genç Ofis Hizmete Başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığının 100 günlük eylem planı dahilinde, 'ulaşılamayan genç kalmasın' düşüncesi ile oluşturulan "Adana Genç Ofis" Çukurova Üniversitesinde kapılarını açtı.

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genç Ofis, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Gençler için her şey yapmaya hazırız" sloganıyla oluşturulan bir merkezdir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'mızda da Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi yanında Genç Ofisimiz gençlerimizin hizmetine sunuldu. Ofisimiz, gençlerimizin akademik çalışmalar yapabilecekleri, bilgilendirilip gelişimlerinin olumlu yönde teşvik edileceği, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif faaliyetler içinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışılacağı ve geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için büyük önem taşıyan önemli bir mekandır. Gençlerimize yeni ufuklar açacak her projede bugüne kadar olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendilerini en iyi ifade etmeleri adına tüm sosyal projeleri destekliyoruz. Hizmete başlayan Genç Ofisimizin açılışını önümüzdeki günlerde görkemli bir törenle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Mehmet Tosun, ofisin klasik bir kütüphane ortamından ziyade hem sosyal etkinlikler hem de sunum cihazı ile gösteri yapma imkanı olduğunu, mevcut bilgisayarlarla internet hizmetinden faydalanacaklarını sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

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