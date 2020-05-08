Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden online antrenman - Son Dakika

Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde hareketsiz kalan vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları amacıyla "Başvurun antrenör evinize gelsin", "Evde kal bizimle kal sporda kal" sloganlarıyla online antrenman yapacak. yapıyor.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürü Metin Yavuz, bu süreçte sporcuların ve vatandaşların bedensel ve zihinsel olarak sağlıklarını korumak, risk sınıfına giren her türlü olayı minimalize etmek için internet üzerinden online (YouTube gençlik) antrenman programını 11 Mayıs Pazartesi günü başlatacaklarını kaydetti.

Evde olmanın spor yapmaya asla engel olamayacağını ifade eden Yavuz, şunları belirtti:

"Evde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde bedensel ve zihinsel olarak zinde kalmak için sporcularımız istedikleri zaman YouTube üzerinde 'adana gsim on-line antrenman' yazarak çalışmaları evde yapabileceklerdir. İnşallah bu zorlu süreci atlattığımızda, vatandaşlarımız ve sporcularımız sağlıklı bir şekilde normal hayatlarına veya antrenmanlara başlayacaklar ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti ile başarılara birlikte imza atacağız."