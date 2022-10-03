Adana genel haberi: Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli - Son Dakika
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Adana genel haberi: Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli

03.10.2022 11:02

Adana haberler... Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli Adana'da kebapçı Yaşar Aydın'ın iş yerine gelen Tıvorlu İsmail, hayranlarından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli

ADANA - Adana'da kebapçı Yaşar Aydın'ın iş yerine gelen Tıvorlu İsmail, hayranlarından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın'ın iş yerine konserde, sahnede zıplamasıyla ve hayranlarının arasına atlamasıyla bilinen Tıvorlu İsmail geldi.

Fenomen İsmail Aşkan'ın dükkana gelmesiyle müşteriler ve çalışanlar büyük coşku yaşadı. Aşkan, kendisine gösterilen sevgi seli nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı çalışanlar İsmail Aşkan'ı omuzlarına alırken, daha sonra Aşkan, müşterilerle birlikte şarkı söyledi.

Kebapçı Yaşar Aydın ise müşterilerini eğlendirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Aydın, Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Adana genel haberi: Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana genel haberi: Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli - Son Dakika
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