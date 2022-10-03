Kebapçı Yaşar Aydın ise müşterilerini eğlendirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Fenomen İsmail Aşkan'ın dükkana gelmesiyle müşteriler ve çalışanlar büyük coşku yaşadı. Aşkan, kendisine gösterilen sevgi seli nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı çalışanlar İsmail Aşkan'ı omuzlarına alırken, daha sonra Aşkan, müşterilerle birlikte şarkı söyledi.

Kaynak: İHA

Aydın, Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Adana genel haberi: Adana'da 'Tıvorlu İsmail'e sevgi seli - Son Dakika

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