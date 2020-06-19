ADANA 'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldü - Son Dakika

'Geyik Böceği bu kez Feke'de görüldü

ADANA'nın Feke ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan geyik böceği bulundu.

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan böcekler arasında yer alan ve 'Geyik Böceği', Adana'nın Feke ilçesinde Ali Kuşçu İlkokulu Müdürü Hasan Köse tarafından okul bahçesinde bulundu. Böceği görünce heyecanlandığını söyleyen Köse, "Okul bahçesinde bulunca heyecanlandım, ilk başta kıskaçlarından korktuk. Daha önce de fotoğraflarını görmüştük; internette yüksek rakamlara satışa sunulmuş. Ancak nesli tükenmek üzere olduğu için satışı yasak ve koruma altında. Şu anda biz bakıyoruz. Daha sonra yetkililere teslim edeceğiz" dedi