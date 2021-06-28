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Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında - Son Dakika

Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında

28.06.2021 20:06
Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında, System.String[]

Adana Gibi Başkan seçimden seçime değil, ihtiyaç olduğunda halkın yanındaZeydan Karalar köylüyü yeniden milletin efendisi yapmaya kararlıTufanbeyli'yi hizmete boğan ve iki günde 30 köy gezen Zeydan Karalar'ı halk bağrına bastıTufanbeyli'nin yarım asırlık su, asbestli boru ve yol sorunları...

Adana Gibi Başkan seçimden seçime değil, ihtiyaç olduğunda halkın yanında

Zeydan Karalar köylüyü yeniden milletin efendisi yapmaya kararlı

Tufanbeyli'yi hizmete boğan ve iki günde 30 köy gezen Zeydan Karalar'ı halk bağrına bastı

Tufanbeyli'nin yarım asırlık su, asbestli boru ve yol sorunları tarihe karışıyor

Tufanbeyli'de iki günde 30 köyde halkla Buluşan Başkan Zeydan Karalar, muhtemelen bu konuda bir rekora imza attı. Tufanbeyli İçme Suyu Tesisi'nin temelini atan Başkan Zeydan Karalar, halkın samimi coşkusu ve sevgisiyle karşılaştı. Siyasileri seçimden seçime görmeye alışan Tufanbeylililer, Zeydan Karalar'ı bürokratlarıyla birlikte yanı başlarında görmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Zeydan Karalar, 64 kilometrelik yeni içme suyu hattının temelini attı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tufanbeyli İlçesi'nde iki günde 30 köyde halkla buluştu, dert dinledi, yapılanları ve yapılacakları anlattı. Tufanbeyli halkının her köyde yediden yetmişe büyük coşku ve sevgiyle bağrına bastığı Başkan Zeydan Karalar, içme suyu tesisinin temelini attı. Bürokratlarıyla birlikte Tufanbeyli'yi karış karış gezen Başkan Zeydan Karalar, şu ana kadar ilçede yapılanları ve yapımı süren hizmetleri şöyle sıraladı: "51 bin metre içme suyu hattı, 10 bin dönüm araziyi sulayabilecek 1280 metre sulama sistemi, 6 bin 923 ton asfalt, 40 dönüm mesire alanı, 6 bin 500 metrekare park, 3 su deposu, 6 mezarlık yenileme, 10 km sathi kaplama, taziye evi. "

"OY KAYGISIYLA DEĞİL, HALKIMIZIN İHTİYAÇLARINA GÖRE HİZMET EDİYORUZ"

Başkan Zeydan Karalar, "Mezarlıklara çit, sundurma, musalla taşı yapıyoruz. Köy yollarının yarısını ya yeniden yaptık, ya da düzelttik. 4 grup köy yolunda çalışmalarımız başladı. 3 taziye evi yaptık ve yenilerini inşa edeceğiz. 3 mesire yeri ve parklar yaptık. Okullarımızda parklar yapacağız. İçme suyu hatları, su depoları yapıyoruz. Tarım alanı sulama sistemleri hayata geçiriliyor. Şu ana kadar 51 bin metrelik içme suyu hattı yapıldı. 2047 yılı nüfusu hesap edilerek 64 km'lik su isale hattının temelini atıyoruz. İlçede 40 km asbestli, yani kanserojen etkisi olan boru değişecek. 1500 abonenin bağlantıları değişecek. Tüm bunlar KDV dahil yaklaşık 24 milyon lira tutuyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle birlikte Tufanbeyli'ye harcayacağımız para 100 milyon lirayı geçecek. 20 oy aldığımız köy de var, 380 oy aldığımız köy de var. Adana ölçeğinde aldığımız oy düşünüldüğünde, bizim Tufanbeyli'ye hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmadığımız görülür. Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, Takdir vatandaşımızındır" dedi.

"HALKIN PARASINI KORUYUP, MİLLETİMİZE HİZMET EDİYORUZ"

Tufanbeyli'deki tarihi değeri büyük Şar Ören Yeri'nin tanıtımı için de harekete geçtiklerini ve bölgeye turist getirmek için girişimlerin sürdüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bizim yönetim biçimimiz başkalarına benzemez. Biz ASKİ'yi zarar eden bir kurumken, 8, 5 ayda 145 milyon lira artı değer üretir hale getirdik. İşte bu paralar sizlere, halkımıza hizmet için kullanılıyor. Yoksa Tufanbeyli'nin tarihinde görmediği hizmetleri nasıl gerçekleştirecektik? İhalelerde kırımlar yüzde birken, şimdi yüzde 30-35 seviyesinde yapılıyor. Yönetim anlayışımızdaki farklılık da halkımıza hizmet olarak dönüyor. Kullandığımız para halkın parası. Onu iyi korumak ve hizmete dönüştürmek zorundayız. Adana'nın dört bir yanında sorunlar birikmiş ve çözüm yolları aranmamış. Biz 40-50 yıllık sorunları çözüyoruz" diye konuştu.

BÜROKRATLARA ANINDA TALİMAT

Başkan Zeydan Karalar, köy ziyaretlerinde çocukların, gençlerin, kadınların, çiftçilerin, üreticilerin ve her kesiminden insanı dinleyip, halkın ihtiyaç ve talepleri için bürokratlarına anında talimat verdi. Başkan Zeydan Karalar, geliri çok düşük aileler için daha önce Seyhan Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri halk kart uygulamasını, Tufanbeyli'de de hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, halk kart ile yiyecek ve temizlik malzemesi alınabileceğini kaydetti.

Tufanbeyli İçme Suyu Temel Atma Törenine, Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, millet ittifakına mensup siyasi partilerin il-ilçe başkanları ve yöneticileri, il-ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, konuklar ve Tufanbeylililer katıldı.

Zeydan Karalar, Tufanbeyli, İçme Suyu, Adana, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında - Son Dakika


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