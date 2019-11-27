Adana girişimci kadın künefe ustası

Girişimci kadın künefe ustası

Kayserili olan, 3 çocuk annesi Zeynep Geyik (33), Gaziantep'te tatlıcıda çalışarak, 2 senede künefe ustası olduktan sonra evini satıp, Adana'da dükkan açtı. Türkiye'nin tek kadın künefe ustası olduğunu belirten Geyik, Hatay'a özgü künefeyi geliştirip, 15 çeşit ürettiğini, sosyal medya sayesinde tanındığını söyledi.

Zeynep Geyik, 12 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik (37) ile evlenerek, şu an 11 yaşında olan ikiz kız çocuğu ve 5 yaşındaki erkek çocuğu sahip oldu. Evde çocuk bakan Geyik, iş hayatına girmesi gerektiğini düşünerek, tatlıcılık yapmaya karar verdi. Eşinin de desteğiyle oturdukları evi satan Geyik, mesleği öğrenmek için çocuklarıyla birlikte tatlılarıyla ünlü Gaziantep'e yerleşti. Burada kiraladığı evde yaşarken, meşhur bir tatlıcıda her gün uzun saatler 2 sene çalışan Geyik, birçok tatlının yapımında ustalaştı. Geyik, çeşitli kuruyemişler, kaymak, dondurma ve meyve sunumuyla Hatay'a özgü künefenin 15 çeşidini geliştirdi.

'KADIN ELİ DEĞİNCE DAHA LEZZETLİ'

Mesleği öğrendikten sonra eşinin memleketi Adana'ya dönen Zeynep Geyik, Sümer Mahallesi'nde künefe dükkanı açtı. Ürünlerinin lezzetli olması dolayısıyla sosyal medyada tanındığını anlatan Geyik, çalışarak da çocuklarını büyütebildiğini kaydetti. Eşinden büyük destek gördüğünü anlatan Geyik, Lezzetli künefe için tabii ki peynirin, yağın, kadayıfın iyi olması gerekiyor ama yapımı ve pişirmesindeki püf noktaların yanı sıra kadın eli değince daha lezzetli oluyor dedi.

Türkiye'nin tek kadın künefe ustasını olduğunu belirten Zeynep Geyik, girişimciliğe cesaret edemeyen ev kadınlarına da önerilerde bulunarak, Cesaret edemeyenler, beni örnek alsınlar. Yeni bir işletmeyiz ama umduğumuzdan çok daha iyi gidiyoruz. Önce şaşırıyorlar, 'Bu işi kadın mı yapıyor' diyorlar. Tabelayı görünce erkek usta çalıştırdığımı düşünenler vardı ama beni üretimin başında görünce anlıyorlar. Kentteki tanınmış tatlıcılar da gelip künefelerin tadına bakıyorlar ve genelde beğendiklerini söylüyorlar diye konuştu.