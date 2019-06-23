ADANA GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU
13 dakika önce
Adana'da dün serinlemek için girdiği Seyhan Gölü'nde suya batarak kaybolan Mert Kurt'un (17) cesedi bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
'da dün serinlemek için girdiği Seyhan
Gölü'nde suya batarak kaybolan Mert Kurt
'un (17) cesedi bulundu. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıçam
ilçesi Çukurova Üniversitesi
Kayıkhanesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Kurt ile dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gitti. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen, burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken, yüzme bilmeyen diğer iki kişi ise dışarıda kaldı. Bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzenlerinden yardım istedi. Suda çırpınan Mert'i kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve genç bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun süre arama yapan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını bugün sabah saat 08.00'de tekrar başlatmak üzere sonlandırdı. Mert Kurt'un cansız bedeni, saat 09.30'da su altı polisi tarafından bulundu. Kurt'un yakınları bu sırada fenalık geçirdi. Kurt'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürüldü.
Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur
Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi
Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı