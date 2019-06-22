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ADANA Göle giren 17 yaşındaki çocuk kayboldu

25 dakika önce

Göle giren 17 yaşındaki çocuk kaybolduADANA'da kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü'ne giren Mert Kurt (17) bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu.

Göle giren 17 yaşındaki çocuk kayboldu
ADANA'da kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü'ne giren Mert Kurt (17) bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu.
Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda bugün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken yüzme bilmeyen diğer iki kişi dışarıda kaldı. Gölde vakit geçirdiği sırada çırpınmaya başlayan Mert Kurt kuzenlerine bağırdı. Suyun içinde çırpınan Mert Kurt'u kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve Kurt bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Daha sonra polise ve Cankur ekiplerine haber veren kuzenler beklemeye başladı. Olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş mesafesinin kapanmasından dolayı arama çalışmalarını yarın sabah saat 08.00'de başlatmak üzere sonlandırdı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Mert Kurt'u arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları Kurt'un yanında bulunan diğer kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurt'un sudan çıkartılması için tedirgin bir şekilde bekleyen ailesi sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ADANA Göle giren 17 yaşındaki çocuk kayboldu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
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