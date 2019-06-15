Son Dakika Haberleri: ADANA Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
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ADANA Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi

2 saat önce

Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendiADANA'da gölete düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
ADANA'da gölete düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde iddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait gölete düşen bir sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi.
Köpeği bölgede havyancılık yapan bir vatandaş sahiplendi.
ADANA Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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