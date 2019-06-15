ADANA Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
2 saat önce
Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendiADANA'da gölete düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
ADANA'da gölete düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Sarıçam
ilçesi Buruk Mahallesi'nde iddiaya göre, Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait gölete düşen bir sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi.
Köpeği bölgede havyancılık yapan bir vatandaş sahiplendi.
2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu
"Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar!
Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak