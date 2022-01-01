Adana Göller Yaylası buz tutunca eğlence merkezine döndü - Son Dakika

Adana Göller Yaylası buz tutunca eğlence merkezine döndü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında aşırı soğuklardan dolayı buz tutan göller ilgi odağı oldu.

Göller Yaylası kar yağışı ile birlikte doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Aşırı kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yayladaki göller buz tuttu. Bu nedenle vatandaşlar yeni yılın ilk gününde yaylaya çıkarak buz tutan gölde kayarak eğlendi. Ayrıca yaylaya gelen vatandaşlar kar topu oynayarak hoşça vakit geçirdi. Katran ağaçları ve yayla evlerinin kar yağışı ile birlikte beyaza büründüğü yayla fotoğraf sanatçılarından da yoğun ilgi görüyor.

Görsel şölen sunan yaylaya eğlenmek için gelen Yunus Bozan, " Uludağ'a gitmeye gerek yok. Göller doğal pist olmuş durumda. Burada keyifle eğlene bilirsiniz" dedi.

Selim Ağaçdalı ise " Kent merkezindeki vatandaşlar bu güzellikleri bilmiyor. Adana sınırları içinde adamız, gölümüz, antik şehrimiz, tarihimiz var. 40 dakika gidince buz pisti, 40 dakika gidince deniz. Doğal alan bizde tadını çıkaralım istedik" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan'da bulunan Göller Yaylasına herkesi davet ederek doğanın keyfini çıkarmaya davet etti.