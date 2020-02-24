Adana gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi - Son Dakika

Adana gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

6 saat önce

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildiADANA'nın Karataş ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

ADANA'nın Karataş ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı. Yeter U., kucağında bebeğiyle emniyete getirildi.

Karataş Emniyet Amirliği ekipleri, Adana ve ilçeleri ile komşu kentlerde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu yerleri belirlenen, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı bulunan Yeter U. ve Kader T., Özgür U., Ünal T. ile S.Ç. yakalandı. Polise sahte kimlik veren Kader T.'nin, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yeter U., kucağında bebeğiyle polis aracına bindirilip, diğer 4 şüpheli ile birlikte emniyete getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adana gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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