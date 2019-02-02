Adana Gribal Enfeksiyona Karşı Aktar Önerisi

Gribal enfeksiyona karşı aktar önerisi Adana
'da aktar Orhan Bora
Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi. Seyhan
ilçesindeki Kuruköprü
Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler
Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, çeşitli hastalıklara karşı şifalı olan bitkiler hakkında açıklama yaptı. Papatya çayının sinüzit, migren ağrılarına, melisa ve kantaron çaylarının ise depresyona iyi geldiğini belirten Bilir, biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayının ise zayıflamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Bilir, kansızlık rahatsızlığına karşı da elma çayını önerdi.
Alternatif tıp konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Bilir, şifalı bitkilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, uzmanlara danışılarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 75-100 TL arasında değiştiğini kaydetti.