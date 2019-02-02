Son Dakika Haberleri: Adana Gribal Enfeksiyona Karşı Aktar Önerisi

Adana Gribal Enfeksiyona Karşı Aktar Önerisi

11 dakika önce

Gribal enfeksiyona karşı aktar önerisiAdana'da aktar Orhan Bora Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi.

Gribal enfeksiyona karşı aktar önerisi

Adana'da aktar Orhan Bora Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi.

Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, çeşitli hastalıklara karşı şifalı olan bitkiler hakkında açıklama yaptı. Papatya çayının sinüzit, migren ağrılarına, melisa ve kantaron çaylarının ise depresyona iyi geldiğini belirten Bilir, biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayının ise zayıflamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Bilir, kansızlık rahatsızlığına karşı da elma çayını önerdi.

Alternatif tıp konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Bilir, şifalı bitkilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, uzmanlara danışılarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 75-100 TL arasında değiştiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:51 Kaynak: DHA

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