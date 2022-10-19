Ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

19.10.2022 12:28

Palmiye ağacına çarpan kamyonet CAN-KUR ekiplerinin sıkışan sürücüyü kamyonetten çıkartması Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Palmiye ağacına çarpan kamyonet

CAN-KUR ekiplerinin sıkışan sürücüyü kamyonetten çıkartması Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Solaklı mevkisinde Yunus Türkmen'in kullandığı 01 YN 069 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Türkmen'in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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