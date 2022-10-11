Kazada hayatını kaybeden skuter sürücüsünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden skuter sürücüsünün cenazesi defnedildi

11.10.2022 16:16

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren elektrikli skuter sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren elektrikli skuter sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda dün akşam seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi'nin (38) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Lastikçi'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Bekar olduğu öğrenilen Lastikçi'nin naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Lastikçi'nin 2 yıl önce lenf kanserini yendiği öğrenildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 YK 823 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi'ye çarpmıştı. İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Lastikçi'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden skuter sürücüsünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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