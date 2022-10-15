Adana gündem: Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana gündem: Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

15.10.2022 17:32
Adana gündem: Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

Edinilen Adana haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde Mustafa İ. (34), tabancasıyla havaya ateş etmek isterken arkadaşı Emirhan C'yi (20) kazara vurdu.

Sırtından yaralanan Emirhan C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheli Mustafa İ'yi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi Park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi Adana yerel haberi... Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Kız Çocuklarıyla Buluştu Adana yerel haberi... Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Kız Çocuklarıyla Buluştu
Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem: Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana gündem: Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement