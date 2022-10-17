Adana gündem: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek - Son Dakika
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Adana gündem: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

17.10.2022 16:30
Adana gündem: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

Adana haberler... Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Svetlin Roussev'in solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Svetlin Roussev'in solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre etkinlik, 21 Ekim Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası şefi Batuğhan Uzgören'in yöneteceği konserin ilk kısmında, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" seslendirilecek.

Svetlin Roussev, Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen "Stradivarius 1710 Camposelice" kemanı ile Nicollo Paganini'nin 1 ve 4 numaralı konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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Kaynak: AA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek - Son Dakika

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