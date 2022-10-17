Svetlin Roussev, Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen " Stradivarius 1710 Camposelice" kemanı ile Nicollo Paganini'nin 1 ve 4 numaralı konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana gündem: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek - Son Dakika

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