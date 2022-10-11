Adana gündem haberi: Adana'da 144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana gündem haberi: Adana'da 144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı

11.10.2022 10:24
Adana gündem haberi: Adana'da 144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı

Adana haberler: ADANA'da, uygulama noktasında durdurulan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı' ibareli ve içinde 144 kilo 550 gram esrarın ele geçirildiği minibüsteki Bünyamin S. (45) ve Ersin E. (44) ile bağlantılı oldukları H.K., tutuklandı.

ADANA'da, uygulama noktasında durdurulan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı' ibareli ve içinde 144 kilo 550 gram esrarın ele geçirildiği minibüsteki Bünyamin S. (45) ve Ersin E. (44) ile bağlantılı oldukları H.K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirler arası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüsü şüphe üzerine İncirlik polis uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, aracın cenaze taşıma bölümünde, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar'ın tepki vermesi üzerine araçtaki detaylı incelemede, 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Ersin E. ile yanındaki Bünyamin S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'un çeşitli yerlerinden aldıkları 5 cenazeyi Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürdüğü, dönüşte de esrarların araca yüklendiği kaydedildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana gündem haberi: Adana'da 144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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