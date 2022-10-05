Kaza, 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal mevkisindeki Karaisalı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 S 2070 plakalı öğrenci taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Devrilen midibüsteki öğrenciler hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KONTROLDEN ÇIKAN ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ - Son Dakika

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