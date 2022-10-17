Yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

17.10.2022 09:58

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim'de 5 kişinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden H.Z. (41) ve M.A'nın (21) Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldıkları belirlendi. Zanlılardan M.S.H'nin ise örgütün propaganda videolarında "figüranlık" yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 5'ini yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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