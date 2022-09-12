Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu

12.09.2022 10:18

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar boğulma tehlikesine aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Adana'da bu yaz aralarında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi, sulama kanallarında hayatını kaybetti.

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da her yaz sezonu onlarca kişi, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuldu. Kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, "Yüzmek tehlikeli ve yasak" yazılı uyarı tabelaları asıldı.

28 KİŞİ BOĞULDU

Ayrıca polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya girenleri uyardı. Sulama kanalında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi can verdi.

Adana'da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZDÜLER

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı.

Adana'da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

"BURADA YÜZMEKTEN KORKMUYORUZ"

Öte yandan kanalda yüzen İbrahim Sucu, "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

Tehlikeye aldırış etmediler! Serinlemek için sulama kanalına giren 28 kişi hayatını kaybetti

EKİPLER ÇOCUKLARI SUDAN ÇIKARDI

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü.

Tehlikeye aldırış etmediler! Serinlemek için sulama kanalına giren 28 kişi hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 kardeşi okula götürdü Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 kardeşi okula götürdü Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kaynak: DHA

Zabıta, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!
10:47 Tesadüfen rastladı! Eski sevgilisinin yanındaki yeni sevgiliyi yumrukladı
10:50 Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum...
10:48 Halk onu istiyor! CHP'nin masasındaki son seçim anketine göre Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
10:41 Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu!
10:21 Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi
10:20 Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek
10:18 Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu
10:16 2 kardeş havada 9 saat kalabilen güvercinleri sayesinde birinci oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 11:35:46. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement