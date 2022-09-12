Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da her yaz sezonu onlarca kişi, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuldu. Kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, "Yüzmek tehlikeli ve yasak" yazılı uyarı tabelaları asıldı.

28 KİŞİ BOĞULDU

Ayrıca polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya girenleri uyardı. Sulama kanalında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi can verdi.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZDÜLER

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı.

"BURADA YÜZMEKTEN KORKMUYORUZ"

Öte yandan kanalda yüzen İbrahim Sucu, "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

EKİPLER ÇOCUKLARI SUDAN ÇIKARDI

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü.