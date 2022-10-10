Adana gündem haberi... Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana gündem haberi... Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

10.10.2022 11:30
Adana gündem haberi... Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana haberi: Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Ağustos'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

H.A'nın YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana gündem haberi... Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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