Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.00'da İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu, Akşener'i, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener görüşmenin ardından şeref defterini imzaladı. İmamoğlu tarafından Akşener'e Boğaziçi Yalıları kitabını hediye etti.

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ilk defa ziyaret ettiğini belirterek "Başkanımızı ziyaret ettik. Makamında kahvesini içtik. Özellikle bir kahvenin 40 yıl hatırı var dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor, o tür mevzular hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var, İstanbul'a yapılacak hizmetler engelleniyor" dedi.