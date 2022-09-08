Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti

08.09.2022 14:11
Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Adana habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.00'da İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.  İmamoğlu, Akşener'i, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener görüşmenin ardından şeref defterini imzaladı. İmamoğlu tarafından Akşener'e Boğaziçi Yalıları kitabını hediye etti.

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ilk defa ziyaret ettiğini belirterek "Başkanımızı ziyaret ettik. Makamında kahvesini içtik. Özellikle bir kahvenin 40 yıl hatırı var dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor, o tür mevzular hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var, İstanbul'a yapılacak hizmetler engelleniyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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