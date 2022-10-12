Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı - Son Dakika
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Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

12.10.2022 17:08
Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

Adana haber: Adana'nın Aladağ ilçesinde üniversite öğrencileri kanser farkındalığı hakkında bilgilendirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde üniversite öğrencileri kanser farkındalığı hakkında bilgilendirildi.

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde Aladağ Belediyesi Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda kanser hastalığı farkındalık semineri düzenledi.

LÖSEV Adana Fayda Proje Sorumlusu Nadide Büşra Kaynak, kanser hastalığının teşhis konduktan sonra tedavi sürecinin minimum 3 yıl sürdüğünü belirtti.

Kanserli çocukların tedavisinde ve eğitiminde hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını aktaran Kaynak, bunu gönüllü bağışçılar sayesinde yaptıklarını kaydetti.

Seminerde, çeşitli sunum ve kısa videolar gösterildi.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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