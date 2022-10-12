Kanserli çocukların tedavisinde ve eğitiminde hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını aktaran Kaynak, bunu gönüllü bağışçılar sayesinde yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı - Son Dakika

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