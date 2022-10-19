Adana gündem haberi: Feke'de öğrenciler eski oyunlarla teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor

Adana'nın Feke ilçesinde öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor.

Feke Ali Kuşçu İlkokulu Müdürü İlyas Özdoğan, yaptığı açıklamada, bilgisayar oyunlarının öğrencileri teknoloji bağımlısı haline getirebildiğini söyledi.

Bunun önüne geçebilmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Özdoğan, öğrencileri teneffüs ve beden eğitimi derslerinde körebe, saklambaç ve mendil kapma gibi oyunlara yönlendirdiklerini aktardı.

Bu sayede çocukların bağımlılıktan uzaklaştığının altını çizen Özdoğan, derslere de iyi motive olduklarını kaydetti.