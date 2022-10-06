Adana gündem haberi: İmamoğlu'ndan Bir Yıl Sonra Gelen Metro Hattı Dış Finansman Onayı İçin Bakan Nebati'ye Teşekkür

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" sözlerinin ardından, dış finansman izninin onaylandığını duyuran Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür etti.

İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Tören sonrası gündeme dair soruları yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin imzalanması ile ilgili Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür etti.

İmamoğlu; gazetecilerin, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesiyle alakalı dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izniyle ilgili dün bir çağrınız olmuştu ve bu çağrınıza da bir yanıt geldi Sayın Nebati'den. Bununla ilgili son durumu alabilir miyiz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"YAZI ONAYINI 1 YILDIR BEKLİYORDUK: Teşekkür ediyoruz. Yani neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz ve bu sürece dair Ekim 2021'den bu yana bekleyen, yani bir yıldır bekleyen bir metroyla ilgili finansman onayıyla alakalı bir yazıydı ve bu yaz onayını bir yıldır bekliyorduk. Dün hem konuşmamda daha sonra da sosyal medya üzerinden bu konudaki talebimizi ve duyurumuzu yaptık. Bir hafta önce imzaladığını söyledi. Tabii esas olarak yazılar kurumumuza ıslak imzayla gelir, muhtemelen ulaşacaktır, henüz ulaşmadı. Ama yine de bir yıl üstüne de olsa Sayın Bakan'a teşekkür ederiz.

FİNANSMAN HIZIMIZI YÜKSELTECEK: Zira bahsettiğimiz hat, Göztepe-Ataşehir- Ümraniye hattı… Yakın zamanda açılması planlanan 'Finans Şehrin' tam altından geçiyor ve orada 80 bin insanın çalışması bekleniyor. Biz görevi devraldığımızda 2,5 yıl önce ihale edilmesine rağmen neredeyse yüzde üç seviyesinde daha hiç başlanmamış hattı. Tam gaz devam ediyoruz hiç hız kesmedik. Bu finansman elbette hızımızı daha da yükseltecek. Her ne kadar dün hani sosyal medyada, bir şeyler, şu, bu yazılsa da onlara kulağımız tıkalı. Kurumlar arasında, devlet kurumları arasındaki diyalogları basına açıklayacak kişi değilim ben. Nezaketime sığmaz, devlet adabıma sığmaz. Dediğim gibi elimize yazılı ulaşmasa da Sayın Bakanın sözü bizim için yeterlidir, yazıyı bekliyoruz. Tekrar sayın bakana teşekkür ederim.

DEVLET ADABI VE DEVLET İNSANLIĞI BUNU GEREKTİRİR: Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendileri Türkiye'nin Maliye Bakanı, hepimiz milletin görevlendirdiği insanlarız ama seçimle ama atamayla. Kimse kimseye burun kıvıramaz. Yaptığımız iş kimsenin kendi kişisel yolculuğuna dair değil. Yaptığımız iş millete ve memlekete hizmet. Bu bağlamda ben de her hassasiyetle sayın bakan ya da diğer bakanlar… Şu konuyu görüşmek istiyoruz, 'Ekrem Bey sizi İstanbul'dan Ankara'ya davet ediyoruz' dediklerinde; milletimiz, memleketimiz ve şehrimiz adına koşa koşa gideriz. Devlet adabı ve devlet insanlığı bunu gerektirir. Biz aynı yerde, aynı duruşta, aynı anlayışta yolumuza devam ediyoruz."

"HATTIN SİMGESİ "M" OLARAK DEVAM EDECEK, ŞOV YAPILMASAYDI BU KADAR DA GÜNDEME OTURMAZDI"

Gazetecilerin, metro hattının simgesinin "M" mi "U" olacağına yönelik sorusuna da İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği hatlar metro olarak yani M'yi devam ettiriyor. U da ve Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul Havalimanı odağındaki metrosunda kullanılacak. Özü bu kadar... Belki de üzerinden hani bir şov yapılmasaydı bu kadar da gündeme oturmazdı" dedi.