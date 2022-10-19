Adana gündem haberi | Kılıçdaroğlu, Adana'da: "Yetkiyi Verin Türkiye'yi Değiştirelim, Yetkiyi Verin Türkiye'yi Büyütelim, Yetkiyi Verin Türkiye'yi Kalkındıralım"

Haber: MEHMET AKGÜN/ Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yetkiyi verin Türkiye'yi değiştirelim, yetkiyi verin Türkiye'yi büyütelim, yetkiyi verin Türkiye'yi kalkındıralım. Yetkiyi verin çiftçinin, esnafın, sanayicinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin gençlerin yüzü gülsün ve gençler umutlarını yurtdışında değil kendi topraklarında yeşertsinler" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın, Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, törene katılan yurttaşlara şu sözlerle seslendi:

"ZEYDAN BAŞKANI DA YÜREKTEN KUTLUYORUM"

"Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda Adana gibi adam diye nitelendirdiğiniz, sizin için çalışan ve size hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden Zeydan başkanı da yürekten kutluyorum. Adana'nın ne kadar bereketli bir kent olduğunu biliyorum. Yazarıyla, çizeriyle, sanatçısıyla, alın teri döken emekçisiyle, bacaları tüten fabrikalarıyla Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı yapan kentlerden birisi. O nedenle bu kente hizmet etmek, büyükşehir belediye başkanlığı yapmak son derece güzel ve keyifli bir olay.

"YILLARDIR SİZLER ASBESTLİ BORULARDAN SU İÇTİNİZ"

Belediye başkanımız yaptığı her harcamanın hesabını vererek, nasıl bir bilanço devraldı, bugün Büyükşehir Belediyesi hangi pozisyonda onu da size anlattı. Evet yurtlar, kreşler, yollar yapıyor, altyapıyı değiştiriyor, asbestli boruları değiştiriyor sizin sağlınızı için. Yıllardır sizler asbestli borulardan su içtiniz. Sadece Adana bunu yapmıyor Mersin de bunu yapıyor, bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar, aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirlerine danışıyorlar. Kentin sorunu varsa o soruna kilitleniyorlar. Arkadaşlarıma şunu söyledim; sakın ola ki şikayet etmeyin siz bütün şikayetleri, engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz, asıl temel hedef halka hizmet etmektir, halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Bunu bilin, dedim.

"KARNELERİ SEÇİM SIRASINDA ÖNÜNÜZE GELECEK, NOTLARI SİZ VERECEKSİNİZ, İKTİDARI SİZ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Allah nasip eder, millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz. Her anne, baba evladını rahatlıkla yurtlara gönderecek, gözü arkada kalmayacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke hedef edindik. Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi 'malı götürme' kültürümüz yok bizim. Biz, bu ülkeye hizmet etmeye ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle onlar ne yaparlarsa yapsınlar, karneleri seçim sırasında önünüze gelecek, notları siz vereceksiniz, iktidarı siz değiştireceksiniz. Adana, bu konuda büyükşehir belediye başkanlığında kararlılığını gösterdi, inşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararlılığı gösterecek.

"SİZİN SORUNLARINIZI ÇÖZMEYEN AMA BEŞLİ ÇETELERE HİZMET EDENLERİ İKTİDARDAN ALIN VE DEĞİŞTİRİN"

Sevgili Adanalılar, bu vesileyle de bütün yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Dünyanın ne kadar sorunu var ve dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz. Burada izlenmesi gereken yol, sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye'nin zamanı, güçlü bir Türkiye'nin zamanı, Türkiye ikinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir, sizlerin oylarıyla, sizlerin takdiriyle.

"TABALARINDA DA CİDDİ BİR ÇÖZÜLME VAR"

Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir, insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren; size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil, bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, yaşam tarzı, inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyoruz, açık ve net Adana'dan Türkiye'ye söz veriyoruz; sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz, bundan emin olmanızı isterim.

"BEŞLİ ÇETELERİN ADAMI DEĞİLİM, BEN EĞER BİRİLERİNİN ADAMIYSAM SİZLERİN ADAMIYIM"

Fakirlik, fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Derin yoksulluğun ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum. Üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin, babaların dramını biliyorum. Ben, hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değilim, ben eğer birilerinin adamıysam sizlerin adamıyım, sizler için mücadele edeceğim, sizler için kavga edeceğim. Birileri beşli çeteye hizmet eder, 'malı götürür,' birileri adaleti dağıtmaz, mahkemelere talimat verir, Adana'dan söz veriyorum; bu ülkeye adaleti getireceğim, adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum.

"GAZETECİLER, AHLAK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE, ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE RAHATLIKLA İKTİDARI ELEŞTİREBİLECEKLER"

Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler, ahlak kuralları çerçevesinde, etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Kimse, özellik gençler 'tweet attığımda acaba başım belaya girer mi' asla düşünmeyecekler. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı, akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler şunu söylüyorum; sizin hayaliniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır, onların tamamını gerçekleştireceğim. 7,5 milyon genç ilk defa sandığa gidip oy kullanacak, 7,5 milyon genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hedefi göstermişti; çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız.

"KADINLAR, ARZU ETTİKLERİ ŞEKİLDE KENDİLERİNE GÖRE GİYİNECEKLER"

Çok güzel şeyler yapacağız. Çiftçinin yüzü gülecek, esnafın yüzü gülecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadının kılık kıyafetine siyasetçiler müdahale etmeyecek. Kadınlar, arzu ettikleri şekilde kendilerine göre giyinecekler. Onların sırtında olan veya başında olan siyasi vesayeti de tamamen kaldıracağız. Gençler, iş bulacaksınız. Eğer bu ülkede gençler sağlıklı bir çabayla eğitilir ve onlara istihdam olanağı sağlanırsa Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline gelebilir.

"YETKİYİ VERİN TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRELİM, YETKİYİ VERİN TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTELİM, YETKİYİ VERİN TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRALIM"

Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz, kullandığınız cep telefonları dışarında ithal edilip geliyor, oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, biz kazanacağız, biz istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye'yi değiştirelim, yetkiyi verin Türkiye'yi büyütelim, yetkiyi verin Türkiye'yi kalkındıralım. Yetkiyi verin çiftçinin, esnafın, sanayicinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin gençlerin yüzü gülsün ve gençler umutlarını yurtdışında değil kendi topraklarında yeşertsinler. Hepinize yürekten teşekkür ederim, sağ olun var olun, endişeniz olmasın Türkiye'nin önü açık, açacak olan sizsiniz."

Konuşma sonrasında Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar beyaz güvercin uçurdu. Kılıçdaroğlu açılışa gelen bir kadının kucağındaki bebeği alarak bir süre sevdi.