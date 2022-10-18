Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı

18.10.2022 21:13
Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı

Adana gündem haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde traktörün saman yüklü römorkuna çarpan otomobil sürücüsü Murat Dağlı (53) yaşamını yitirirken, araçta bulunan kızları Beyzanur (21) ile Saadet Dağlı (8) ağır yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde traktörün saman yüklü römorkuna çarpan otomobil sürücüsü Murat Dağlı (53) yaşamını yitirirken, araçta bulunan kızları Beyzanur (21) ile Saadet Dağlı (8) ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Murat Dağlı yönetimindeki 01 RE 597 plakalı otomobil, aynı istikamette giden R.Ö. yönetimindeki 40 DP 551 plakalı traktörün arkasında bağlı saman yüklü römorka çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Dağlı ile kızları Beyzanur ve Saadet Dağlı sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu Dağlı ile 2 kızı, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Murat Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyzanur ile Saadet Dağlı, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede traktörün arkasına 2 ayrı römork bağlandığı, uyarıcı ışık ya da levha takılmadığı saptandı. Gözaltına alınan sürücü R.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana gündem haberi | Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı - Son Dakika
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