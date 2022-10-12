Adana gündem haberi | Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana gündem haberi | Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor

12.10.2022 15:54

Adana haberleri: Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan kaçak yapılar, valiliğin 25 Ekim'e kadar kaldırılmasına yönelik karar almasıyla sahiplerince kıyıya çekilmeye başlandı.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan kaçak yapılar, valiliğin 25 Ekim'e kadar kaldırılmasına yönelik karar almasıyla sahiplerince kıyıya çekilmeye başlandı.

Valiliğin 10 Ekim'de açıkladığı kararın ardından Seyhan Baraj Gölü'ndeki dubalar üzerinde bulunan yapıların sahipleri harekete geçti.

Göl üzerinde çok sayıdaki yapının sahibi, "yüzen evleri" teknelere bağlayarak kıyıya çekti.

Seyhan Baraj Gölü'nde, halen "yüzen ev" olarak adlandırılan kaçak yapılar bulunuyor.

Yapılar, sahipleri tarafından 25 Ekim'e kadar gölden çıkartılmazsa kamu gücü kullanılarak kaldırılacak.

Adana Valiliği 25 Ekim'e kadar süre vermişti

Valilikten 10 Ekim'de yapılan açıklamada, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığının görüldüğü belirtilmişti.

"Yüzen evler"in kaldırılması için karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Kentin tam ortasında, çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda, bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü'nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."

YORUMLAR
500
Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis Meslektaşını öldüren seyise 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı Adana gündem haberi | Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı ORMAN YAKAN TERÖRİSTİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI ORMAN YAKAN TERÖRİSTİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI
Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberi | Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:29 Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detay: Katil, genç kızı diri diri yakmış
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 22:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana gündem haberi | Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement