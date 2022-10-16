Adana gündem haberi | SPOR Kasımpaşa ? Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor maçının ardından

Montella: Zor bir deplasmanda iyi sonuç aldık

Necati Erkmen: Skorun bu olmaması gerekiyordu

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazandıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Vicenzo Montella, "Çok mutluyum. Zorlu bir deplasmanda iyi sonuç aldık. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Kasımpaşa'nın zaman zaman maç içinde bizi zor duruma düşürdüğü anlar oldu. Onları da tebrik etmek istiyorum. Organize bir takımlar. Takımımı performansından dolayı kutluyorum. Sonuna kadar bırakmadılar. Disiplinli bir şekilde devam ettiler. Skor 2-1'e geldikten sonra da takım ayakta kaldı. Böyle bir deplasmanda böyle bir galibiyet oldukça önemliydi" ifadelerini kullandı.

"BELHANDA BU SENE FARKLI BİR FUTBOLCUYA DÖNÜŞTÜ"

Belhanda'nın bireysel performansı hakkında da konuşan Montella, "Geçen sene ile bu sene arasında farklar var. Geçen sene fiziksel sorunlar yaşadı. Kendisini tebrik ediyorum. Farklı bir futbolcuya dönüştü. Bir forvet gibi goller atıyor, asistler yapıyor. Oldukça iyi durumda, performansıyla bunu gösteriyor" diye konuştu.

NECATİ ERKMEN: SKORUN BU OLMAMASI GEREKİYORDU

Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor. Öncelikle dün ülkemizde elim bir kaza yaşandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum" dedi.

Mücadeleye iyi başladıklarını dile getiren Necati Erkmen, "Pozisyonlar bulduk. Özellikle ilk yarı karşı karşıya kaçırdıktan sonra dönüşünde de golü bulamadık. Rakibimiz kaliteli bir ekip, ligin lideri. İlk yarının sonunda benzer goller yedik. Zaman zaman böyle goller için çalışma yaptıklarını göstermiştik. Oyunculara ikinci yarı ne yapmamız gerektiğini söyledik. Golü de bulduk. 2-1'den sonra isteğimizin tavan yaptığı anda kontradan yediğimiz goller skoru 4-1'e getirdi. Skorun bu olmaması gerekiyordu. Rakibin kaliteli ayaklarıyla böyle oldu. Maçlarımız devam ediyor. Bunların çözümlerini bulacağız. İyi oyunumuzu devam ettirip, tekrardan kazanacağız" ifadelerini kullandı.