Adana haberi | Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana haberi | Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı

07.10.2022 21:46

Adana haberleri... Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.

Vali Süleyman Elban, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzetin sunulduğu programda, festivalin içerik açısından her yıl daha farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.

Festivalde birçok misafir ağırlayacaklarını belirten Vali Elban, "Şovlarımızın, etkinliklerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşatacağınızı ümit ediyorum. Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını,

Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz. Yoksa bu 3 gün dışında da geldiğinizde Adana'da lezzet festivalinin hep devam ettiğini göreceksiniz.

Festivali tamamladıktan sonra ertesi gün yeni yılın festival hazırlıklarına başlıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim atalarımız bugüne kadar bunu taşımış. Bu kadar güzelliğin sadece Adana tarafından bilinmesi, faydalanılması gerçekten biraz insafsızlık olurdu. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, bu güzellikleri herkesle paylaşmak gerekiyordu. 6'ıncısını yaptığımız lezzet festivali de bunu sağlayan festivallerden bir tanesi. Bunun yanında 3-4 festivalimiz var. Her festival Adana'nın marka değerini artırmasına büyük katkı sağlıyor."

YORUMLAR
500
Vali Elban: 'Bağımlılıkla mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz' Vali Elban: 'Bağımlılıkla mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz'
Kaynak: AA

Süleyman Elban, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberi | Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 04:58:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adana haberi | Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement