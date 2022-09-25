Adana gündem haberleri... Adana'da 2 ilçede orman yangını (1) - Son Dakika
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Adana gündem haberleri... Adana'da 2 ilçede orman yangını (1)

25.09.2022 16:56
Adana gündem haberleri... Adana'da 2 ilçede orman yangını (1)

Adana yerel gündem haberine göre ADANA'nın Feke ve Kozan ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı.

ADANA'nın Feke ve Kozan ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberleri... Adana'da 2 ilçede orman yangını (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana gündem haberleri... Adana'da 2 ilçede orman yangını (1) - Son Dakika
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