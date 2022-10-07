Adana gündem haberleri... Adana'da avukat, icra memuru ve polisleri darbettikleri öne sürülen 6 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, haciz işlemi için bir iş yerine giden avukat, icra memuru ve polisleri darbettikleri öne sürülen 6 işçi tutuklandı.

İddiaya göre, Bursa'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren S.T, Adana'da aynı sektördeki R.A'dan alacağının tahsili için Bursa Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınması üzerine S.T'nin avukatı H.Y, 4 polis ve bir icra memuruyla R.A'nın Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Burada haciz kararını uygulamak için iş yerine giren avukat, polisler ve icra memuru, alacağın bir bölümünü tahsil ettikten sonra buradaki 6 işçinin saldırısına uğradı.

Tahsil edilen meblağın da işçiler tarafından zorla alınması üzerine avukat, polisler ve icra memuru bu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 6 işçi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.B, S.B, Ş.A, S.E, A.A. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.