Adana gündem haberleri | Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Adana gündem haberleri | Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

07.10.2022 11:30
Adana gündem haberleri | Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

Adana gelişmesine göre Adana'da elini kıyma makinasına kaptıran 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da elini kıyma makinasına kaptıran 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde D.K. (3), annesinin çalıştırdığı kıyma makinesine elini kaptırdı.

Eve çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, çocuğun elini yaklaşık 1 saatlik çalışmayla makineden kurtardı.

Sağlık ekipleri de D.K'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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Kaynak: AA

Gülbahçesi Mahallesi, İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberleri | Adana'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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