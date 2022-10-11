Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana gündem haberleri | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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