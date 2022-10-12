Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

12.10.2022 12:06
Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Adana habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Köseli Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'den itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, çalışmalarını Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde sürdürdü.

Burada Demiryürek'in cansız bedenine ulaşan ekipler, gencin cesedinin yanında tabanca buldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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