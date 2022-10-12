Köseli Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'den itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, çalışmalarını Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde sürdürdü.

Kaynak: AA

Jandarma, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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