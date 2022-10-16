Kaza sırasında aracın camının açık olduğunu ifade eden Ceviz, "Kanala düşünce önce kapıyı zorladım. Kapı açılmayınca camdan arabanın üzerine çıktım. Çok yüzme bilmediğim için bekledim." dedi.

Ceviz, gazetecilere, bir araç tarafından sıkıştırıldığı için kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

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