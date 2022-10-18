Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı

18.10.2022 15:39
Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı

Uşak gündem haberi | Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Uşak ve İzmir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Uşak ve İzmir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Uşak'ta da bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 29 bin 200 dolar, 3 bin 650 avro, 8 bin 100 lira, 19 tam altın, 3 çeyrek altın, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı soruşturma kapsamında İzmir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Son Dakika | Urla'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu İzmir gündem haberi: Ödemiş'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı İzmir gündem haberi: Ödemiş'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Turgut Aslan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement