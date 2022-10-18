Uşak gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak ve İzmir'de 10 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Uşak ve İzmir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Uşak'ta da bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 29 bin 200 dolar, 3 bin 650 avro, 8 bin 100 lira, 19 tam altın, 3 çeyrek altın, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı soruşturma kapsamında İzmir'de bazı adreslere baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.