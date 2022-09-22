ADANA'DA 2 BİN 200 POLİS İLE HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI - Son Dakika
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ADANA'DA 2 BİN 200 POLİS İLE HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI

22.09.2022 01:26

ADANA'da 2 bin 200 polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda...

ADANA'da 2 bin 200 polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 200 polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak araba hediye etti. Uygulama hakkında gazetecilere bilgi veren İnci, şöyle konuştu:

"Bugün şehrimizin 5 bölgesinde 340 ekibimiz, 2 bin 200 personelimiz ile 50 noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamamız sabahın erken saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar devam edecek. Adana'nın huzuru için, tüm bölgelerde tüm personelimiz ile birlikte uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun. Gün içerisinde yakalamalarımız oldu, ruhsatsız tabancalar var. 2 kilo 350 gram esrar, 3 bin 500 civarında sentetik ecza alındı. Daha da yakalamalar olacaktır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli caddelerde gezmesi için bu uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacağız."

Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 740 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 5 çalıntı aracı ele geçirdi. Ayrıca 97 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 237 bin 576 lira para cezası kesilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.

17 BİN 528 KİŞİNİN GBT KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

154 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 18 kişiye ise 4 bin 986 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 17 bin 528 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi yakalarken, 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile 105 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA'DA 2 BİN 200 POLİS İLE HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR UYGULAMASI - Son Dakika
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