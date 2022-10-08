Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor - Son Dakika
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Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

08.10.2022 13:36

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Köseli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'de kız arkadaşının cenazesinde görüldükten sonra haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarmaya AFAD, UMKE ve belediyenin arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Anne Türkan Demiryürek, gazetecilere oğlunun kaybolduğunu Antalya'da diğer çocuğunun yanındayken öğrendiğini söyledi.

Hemen Adana'ya geldiğini belirten anne Demiryürek, oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

Oğlunun en son babasına, telefonla video çekerek veda mesajı attığını aktaran anne Demiryürek, "Oğlumu 3 Ekim'den bu yana arıyoruz, yok. En son kız arkadaşının mezarlığında görülmüş." dedi.

YORUMLAR
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5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Orman yangını büyümeden söndürüldü Orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

Kozan, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor - Son Dakika
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