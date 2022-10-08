Oğlunun en son babasına, telefonla video çekerek veda mesajı attığını aktaran anne Demiryürek, "Oğlumu 3 Ekim'den bu yana arıyoruz, yok. En son kız arkadaşının mezarlığında görülmüş." dedi.

5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor - Son Dakika

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