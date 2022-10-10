Adana haber! Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana haber! Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.10.2022 12:16
Adana haber! Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana gündem haberi | Adana'nın Kozan ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesine ait Mithat Çelik'in kullandığı 01 BU 364 plakalı otobüs, Pekmezci Mahallesi kavşağında Şeyda Eyvaz'ın (27) idaresindeki 01 LN 311 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Eyvaz ile otobüsteki yolculardan Ali Küçükeroğlu (88) ve Şerife Talu (65) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haber! Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haber! Adana'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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